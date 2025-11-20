ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 250 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für NVIDIA nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe Anlegern mit wachsenden Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die passende Antwort gegeben, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit sollte das KI-Schiff auf Kurs bleiben./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben