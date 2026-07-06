PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
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06.07.2026 16:40:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Puma auf 27,50 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 23 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel spiegele primär eine Neugewichtung seiner Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines eigenständigen Fortbestands des Unternehmens gegenüber einer Übernahme durch Anta wider, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Sonntag. Die Quartalszahlen Ende Juli sollten eher wenig Relevanz für die unveränderte Anlagestory haben. Denn die erneute Einbindung des Großhandels in die Strategie des Sportwarenherstellers bleibe wohl ein schrittweiser Prozess./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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