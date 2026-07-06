PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 16:40:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Puma auf 27,50 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 23 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel spiegele primär eine Neugewichtung seiner Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines eigenständigen Fortbestands des Unternehmens gegenüber einer Übernahme durch Anta wider, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Sonntag. Die Quartalszahlen Ende Juli sollten eher wenig Relevanz für die unveränderte Anlagestory haben. Denn die erneute Einbindung des Großhandels in die Strategie des Sportwarenherstellers bleibe wohl ein schrittweiser Prozess./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

mehr Analysen
05:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
02.07.26 PUMA Neutral UBS AG
02.07.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 PUMA Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 27,70 3,32% PUMA SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen