ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Puma auf 80 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PUMA SE nach Zahlen von 68 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Sportartikelkonzern gebe es derzeit zwei zwiespältige Realitäten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einerseits brächten die hohen Lagerbestände viel kurzfristige Unsicherheit mit sich. Das Markenbild aber sei weiter in bester Verfassung. Auf längere Sicht führe letzteres in seinem Modell zum höheren Kursziel./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 14:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 19:00 / ET

