ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Renault auf 53 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault nach Jahreszahlen von 46 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern habe sich erneut verbessert, auch qualitativ, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Rentabilität sei im Branchenvergleich nach wie vor niedrig, sodass selbst unter unsicheren makroökonomischen Bedingungen noch erhebliches Steigerungspotenzial bestehe. Der Experte erhöhte seine Schätzungen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 03:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 03:05 / ET

