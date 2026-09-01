RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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01.09.2026 11:01:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für RWE auf 75 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Ahmed Farman setzt mit dem höchsten Kursziel am Markt auf immer bessere Langfristaussichten der Essener, wie er am Montag schrieb. RWE sei eine der attraktivsten Wachstumsstorys der Branche mit einem prozentual durchschnittlich zweistelligen Ergebnispotenzial per anno bis in die frühen 2030er Jahre./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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