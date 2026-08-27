Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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27.08.2026 08:34:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Salesforce auf 300 Dollar - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe keine Sommerflaute beim SAP-Konkurrenten, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur ersten positiven Überraschung bei den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) seit drei Quartalen. Die Anleger seien damit hinsichtlich einer Beschleunigung im zweiten Geschäftshalbjahr beruhigt worden. Auch der Tenor sei optimistischer geworden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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