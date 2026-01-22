Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|
22.01.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Santander auf 11,80 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 7,10 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Miruna Chirea traut der spanischen Bank zu, bis 2028 die Eigenkapitalrendite von zuletzt 16,2 Prozent auf über 18 Prozent zu steigern. Damit liege sie über dem Konsens, schrieb die Analystin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Grundstein dafür seien Effizienzgewinne sowie die Geschäfte in Großbritannien und Brasilien. Letzteres berge in einem günstigeren Zinsumfeld weiteres Potenzial. Vor dem Kapitalmarkttag im Februar sieht Chirea die Aktie immer noch als attraktiv bewertet an./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,62
|1,80%
