ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SAP auf 100 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Charles Brennan passte sein Bewertungsmodell für den Softwarekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie an den Verkauf der Anteile an der US-Marktforschungstochter Qualtrics an./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 12:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2023 / 18:00 / ET

