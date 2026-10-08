SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
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08.10.2026 20:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SGL Carbon auf 5,50 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon (SGL Carbon SE) von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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