SGL Carbon Aktie

SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.10.2026 20:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SGL Carbon auf 5,50 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon (SGL Carbon SE) von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SGL Carbon SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SGL Carbon SE

mehr Analysen
19:27 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SGL Carbon SE 5,27 -2,41% SGL Carbon SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: US-Börsen tiefer -- ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen