Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.10.2026 13:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 130 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 114 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da der Markt mit Blick auf die Preise weiter konservativ sei, sehe er die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Waferherstellers als attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AG

mehr Analysen
11:54 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siltronic AG 83,30 0,12% Siltronic AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen