Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
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07.10.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 130 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 114 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da der Markt mit Blick auf die Preise weiter konservativ sei, sehe er die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Waferherstellers als attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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