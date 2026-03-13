Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
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13.03.2026 19:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 70 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipzulieferer sehe sich zwar weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, das durch eine schwache Nachfrage nach 200-mm-Wafern, Preisdruck außerhalb der langfristigen Lieferverträge und ein weiteres Jahr mit hohen Investitionen gekennzeichnet sei, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Das anhaltende Nachfrage-Wachstum bei 300-mm-Wafern aber stütze seine Einschätzung, dass weitere Verzögerungen bei den Liefermengen unwahrscheinlich seien. Hier sei die Talsohle bereits im zweiten Halbjahr 2025 erreicht worden. Kurzfristig fehlten zwar Kurstreiber, doch bleibe er optimistisch vor einer möglichen Zykluserholung./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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