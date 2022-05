ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 35 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 33 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Während ihn die Branchenveranstaltung Intersolar noch positiver für die Solarunternehmen gestimmt habe, habe ihn die Kapitalmarktveranstaltung von SMA Solar nicht beeindruckt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Ungeachtet neuer Produkte, welche die Auftragszahlen angetrieben hätten, dürfte die Chipknappheit die Umsatzentwicklung bremsen und zu Marktanteilsverlusten führen. Dazu werde die Profitabilitätsentwicklung wohl verhalten bleiben. Die Aktie sei überbewertet./gl/la

