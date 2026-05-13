SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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13.05.2026 23:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 71 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 58 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach Vorlage der Resultate biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Bei dem Hersteller von Wechselrichtern verbessere sich die Auftragslage, wobei der Auftragsbestand die Erholung der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorquartal stütze. Zudem stützten die steigende Nachfrage nach Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen (Bereich HBS), speichergestützte Großaufträge sowie eine neue Produkteinführung im Bereich HBS den positiven Ausblick./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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