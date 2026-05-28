STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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28.05.2026 08:38:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für STMicro auf 74 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zyklische Erholung der Auto- und Industriebranchen nehme Fahrt auf, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Für STMicroelectronics bedeute dies für das zweite Halbjahr sehr starke Nachfrageaussichten nach optischen Halbleitern und Satelliten-Technologie. Diese Trends dürften sich 2027 nur noch verstärken. Menon hob seine Ergebnisprognose für 2027 um 22 Prozent an und liegt nach eigener Aussage nun 16 Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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