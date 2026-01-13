SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

13.01.2026 11:34:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

