SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
13.01.2026 11:34:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.01.26
|TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)