Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
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02.09.2026 10:53:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Vestas auf 255 Kronen - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von 215 auf 255 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wind komme für die Dänen weiter von hinten, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Er sieht den Hersteller von Windkraftanlagen gut dastehen für das zweite Halbjahr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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