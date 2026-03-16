WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
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16.03.2026 11:42:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage drücke die Gewinne, aber Kostensenkungen dürften die Auswirkungen mildern, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitagabend. Entscheidend für die Kursentwicklung sei zunächst die Entscheidung der USA über die Polysilizium-Importe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
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|WACKER CHEMIE Buy
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|Deutsche Bank AG
|11.03.26
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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