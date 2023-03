ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Novartis auf 'Buy' - Gute Ergebnisse mit Kisqali

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Die sehnsüchtig erwarteten Ergebnisse des Mittels Kisqali als ergänzende Brustkrebstherapie seien positiv - der primäre Endpunkt in der "NATALEE"-Studie sei erreicht worden, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit öffne sich ein 6-Milliarden-Dollar-Markt. Damit öffne sich ein 6-Milliarden-Dollar-Markt. Welford sieht für die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie 3 bis 6 Prozent Luft nach oben./mis

