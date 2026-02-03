Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A1XA8R / ISIN: DK0060534915
|
03.02.2026 21:49:45
ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Novo Nordisk auf 'Underperform' - Ziel 270 Kronen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der neue bereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sowie die Veränderungen im Management dürften die Aktie heftig belasten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag. Das Umsatzziel werde die Konsensschätzung wohl im hohen einstelligen Prozentbereich sinken lassen. Der bereinigte Ergebnisausblick drohe die entsprechende Prognose gar im niedrigen zweistelligen Bereich zu verringern. Die überraschend gute Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal beruhe auf Sonderfaktoren und dürfte zudem von einer klar verschlechterten Bruttomarge überschattet werden./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Novo Nordisk
|29.04.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.24
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|26.03.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.03.24
|Novo Nordisk Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|40,51
|0,72%