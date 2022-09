ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt AB Inbev auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 55 Euro gesenkt. Brauerei-Aktien seien generell nicht teuer und in schlechteren Wirtschaftszeiten recht widerstandsfähig, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Während die Papiere des Konkurrenten Carlsberg daher zum Kauf empfohlen wurden und Heineken der "Top Pick" in der Branche bleibt, sei AB Inbev aber nicht so günstig bewertet, wie es auf Anhieb den Anschein mache./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 12:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2022 / 19:00 / ET

