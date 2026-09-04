Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|
04.09.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Aroundtown-Ziel auf 1,65 Euro - 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Aroundtown SA
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt (finanzen.at)
|
31.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.08.26
|Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-CMS: Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
28.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Aroundtown SA
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
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|Aroundtown SA
|1,88
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