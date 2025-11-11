Evonik Aktie

Evonik

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

11.11.2025 07:19:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Evonik auf 'Underperform' - Ziel auf 12,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 12,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Schätzungen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns im Schnitt um 5 Prozent und ist deutlich skeptischer als der Konsens. Für 2027 rechnet der Experte nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung, wie er am Montagnachmittag in seiner Neubewertung schrieb. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

