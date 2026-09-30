Assicurazioni Generali Aktie

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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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30.09.2026 13:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali (Assicurazioni Generali) von 28,50 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Philip Kett am Dienstag mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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