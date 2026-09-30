Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|
30.09.2026 13:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali (Assicurazioni Generali) von 28,50 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Philip Kett am Dienstag mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
30.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Generali-Aktie leichter: JPMorgan sieht Potenzial ausgeschöpft und stuft ab (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP 2: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie gibt leicht nach (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Generali steigert operativen Gewinn deutlich - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|42,40
|-2,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.