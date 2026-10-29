ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt GSK auf 'Hold' - Ziel runter auf 2100 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK (GlaxoSmithKline) von 2500 auf 2100 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Briten kämen in eine Phase geringen Ergebniswachstums bei gleichzeitigen Einführungsrisiken neuer Medikamente und weniger Impulsen durch Studiendaten aus der Pipeline, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Hinzu komme die Unsicherheit durch das unerklärte Problem in der Cabenuva-Studie zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP)./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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