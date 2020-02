ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Isra Vision auf 'Hold'- Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat ISRA VISION nach dem Kurssprung infolge der Übernahmeofferte durch Atlas Copco von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 44 auf 50 Euro an und damit auf das Niveau der Übernahmeofferte. Eine Gegenofferte eines anderen Unternehmen sei unwahrscheinlich, glaubt der Analyst. Die Aufsichtsbehörden dürften dem Deal zeitnah zustimmen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 16:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 19:00 / ET

