ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt JPMorgan auf 'Hold' - Ziel 155 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) nach zuletzt vergleichsweise guter Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 155 US-Dollar gesenkt. Analyst Ken Usdin geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie im Zeitraum bis ins Jahr 2023 hin von fünf Zinserhöhungen aus statt zuvor zwei, was aber weniger sei als die Markterwartung von acht. Bei JPMorgan seien die Bewertung der Papiere aber schon anspruchsvoll und die Stellhebel zur Steigerung des Gewinns nicht so breit gefächert. Andere Banken hätten hier mehr Potenzial mit Blick auf den Zinserhöhungszyklus./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2022 / 14:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2022 / 14:37 / ET