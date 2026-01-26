KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
26.01.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 63 auf 51 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Hoffnung werde nun von der Realität abgelöst, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend. Mit dem starken Lauf der Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik sei eine Geschäftserholung in Deutschland und Europa vorweggenommen worden, die sich in schwachen Daten bisher nicht zeige. Auch die Auftragslage im Bereich Automatisierung drohe sich zu normalisieren. Ferhani setzte für die Aktien nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro (dpa-AFX)
|
21.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.01.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)