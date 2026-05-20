LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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20.05.2026 13:35:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Lanxess auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Die Kursrally von Lanxess sei deutlich dynamischer gewesen als bei der Konkurrenz und auch viel deutlicher als der Anstieg der Gewinnerwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

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