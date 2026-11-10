Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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10.11.2026 07:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel auf 44 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wie BMW bräuchten auch die Stuttgarter eine tiefgreifende Renovierung ihres Geschäftsmodells, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Nachgang des Quartalsberichts. Er monierte insbesondere, dass sie sich mit ihrem Liquiditätsprofil kaum noch abheben. Über den verbleibenden Rest des noch laufenden Aktienrückkaufs hinaus sieht Houchois keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen Neuauflage./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel auf 44 Euro (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09.11.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,97
|-0,12%