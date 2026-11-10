Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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10.11.2026 07:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel auf 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wie BMW bräuchten auch die Stuttgarter eine tiefgreifende Renovierung ihres Geschäftsmodells, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Nachgang des Quartalsberichts. Er monierte insbesondere, dass sie sich mit ihrem Liquiditätsprofil kaum noch abheben. Über den verbleibenden Rest des noch laufenden Aktienrückkaufs hinaus sieht Houchois keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen Neuauflage./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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