Nagarro Aktie

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WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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26.08.2026 09:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nagarro auf 'Hold' und hebt Kursziel an

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro (Nagarro SE) mit 81 Euro an das Niveau der Kaufofferte von Persistent Systems angepasst, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse geht davon aus, dass die Übernahme spätestens im ersten Quartal 2027 zum Abschluss kommt und die Aktie des IT-Dienstleisters anschließend vom Kurszettel verschwindet, wie er am Dienstag schrieb./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

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29.06.26 Nagarro Buy Warburg Research
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