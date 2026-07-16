Nutrien Aktie

Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

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16.07.2026 15:12:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 63 US-Dollar gesenkt. Die Aktien des Düngemittelherstellers hätten bereits einen Großteil des Kursaufschlags im Zuge des Iran-Krieges eingebüßt, schrieb Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Nachfragerisikos wegen schwacher Margen für Landwirte und des Angebotsdrucks bei Kalidünger fielen seine Szenarien für den Zeitraum zwischen 2027 und 2029 eher düster aus./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET

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