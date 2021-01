ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Orsted auf 'Hold' - Ziel runter auf 1100 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Orsted von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1150 auf 1100 dänische Kronen gesenkt. Analyst Ahmed Farman kappte seine operativen Ergebnisschätzungen für den Energiekonzern und Windriesen bis 2025 um rund 10 Prozent. Für die Markterwartungen bis 2023 sieht der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie damit Korrekturrisiken von bis zu 18 Prozent. Schuld sei der schwache Ausblick der Dänen, so Farman./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 15:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2021 / 19:00 / ET