ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Siltronic auf 'Hold' - Ziel hoch auf 135 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 135 Euro angehoben. Die Aktie habe eine starke Kursrally hinter sich, getrieben vom Optimismus der Investoren rund um den nächsten Zyklus steigender Waferpreise und der Übernahmeofferte von GlobalWafers zu 125 Euro je Aktie, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Siltronic könnte starke Jahre vor sich haben, doch müssten dafür auch erhebliche Investitionen in Kapazitäten getätigt werden, da die Auslastung bereits knapp am oberen Limit sei./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:47 / ET

