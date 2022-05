ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Vodafone auf 'Hold' und Ziel auf 125 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vodafone (Vodafone Group) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 125 Pence gesenkt. Der britische Telekommunikationskonzern kämpfe mit einem hartnäckigen Gegenwind, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei die Inflation offensichtlich eine Bedrohung für die bislang schlanke Kostenbasis. Zudem rücke eine Erwirtschaftung der Kapitalkosten wohl in weite Ferne./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 13:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:01 / ET

