adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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29.09.2026 10:19:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adidas auf 187 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu adidas
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10:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adidas auf 187 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,15
|-0,94%