ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Amazon auf 135 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 165 auf 135 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Amazon-Schiff sei zwar im gegenwärtigen "Konjunktursturm" beschädigt worden, aber nicht auseinander gebrochen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 reduzierte der Experte aber um sieben beziehungsweise 35 Prozent./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 23:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 00:00 / ET

