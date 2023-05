ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für AMS-Osram auf 6,10 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) nach Quartalszahlen von 6,80 auf 6,10 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er begrüße die Ankündigung des neuen Chefs Aldo Kamper, mit Veränderungen des Unternehmensportfolios die Kosten zu senken und die finanzielle Performance zu verbessern, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn mit der aktuellen Aufstellung könne der Sensorenhersteller das Ziel einer langfristigen bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda) von 20 Prozent nicht erreichen. Die Geschäftsentwicklung sollte im zweiten Quartal die Talsohle erreichen und dann wieder anziehen./gl/mis

