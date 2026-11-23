AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
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23.11.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Auto1 auf 28 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AUTO1 von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers senkte Giles Thorne am Freitag seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2028 um durchschnittlich 14 Prozent. Zudem passte er den risikofreien Zinssatz an die aktuellen Marktbedingungen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu AUTO1
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09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Auto1 auf 28 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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20.11.26
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20.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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20.11.26
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20.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
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20.11.26
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|AUTO1 Overweight
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|05.11.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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