BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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16.03.2026 11:42:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für BMW auf 93 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 100 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Münchner hatten für 2026 eine wenig veränderte operative Entwicklung angedeutet, allerdings stark abhängig vom zweiten Halbjahr, schrieb Philippe Houchois in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er würde eine Entwicklung auf Vorjahresniveau begrüßen, so der Experte./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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