Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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02.10.2026 21:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Danone auf 60 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 62 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erlöse des Nahrungsmittelkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis nicht so stark gestiegen sein wie vom Markt erwartet, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf das Ausbleiben hyperinflationärer Preisanpassungen bei den Milchprodukten in Argentinien. Zudem verwies der Experte auf Schwierigkeiten bei der Wassermarke Mizone in China und auf ein weniger günstiges Umfeld für den Umsatz im Geschäft mit spezialisierter Ernährung auf dem chinesischen Markt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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