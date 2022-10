ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Fresenius SE auf 24 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius SE (Fresenius SECo) von 30 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Blick auf seine überarbeitete Einschätzung der Dialysetochter FMC hält Analyst James Vane-Tempest die aktuelle Prognose des Medizinkonzerns mit Blick auf den Gewinnrückgang für zu optimistisch. Er liegt laut einer am Montag vorliegenden Studie mit seiner Erwartung eines Rückgangs von knapp sechs Prozent eher am unteren Ende der Zielspanne von Fresenius. Seine Schätzungen für das Ergebnis kappte der Experte insgesamt um bis zu 14 Prozent. FMC-Aktien stufte er in einer separaten Studie auf "Hold" ab./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 16:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2022 / 19:01 / ET

