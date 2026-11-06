HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
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06.11.2026 23:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HelloFresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET
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