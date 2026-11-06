HelloFresh Aktie

HelloFresh ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.11.2026 23:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HelloFresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HelloFresh

mehr Nachrichten

Analysen zu HelloFresh

mehr Analysen
06.11.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
06.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HelloFresh 2,99 -8,69% HelloFresh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen