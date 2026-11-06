ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HelloFresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET