Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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08.06.2026 08:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 34 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET

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