LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
18.06.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 14 Euro - 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LANXESS AG
|
10:21
|EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Matthias Zachert, buy (EQS Group)
|
10:21
|EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Matthias Zachert, Kauf (EQS Group)
|
09:14
|EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Oliver Stratmann, buy (EQS Group)
|
09:14
|EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Oliver Stratmann, Kauf (EQS Group)
|
09:11
|EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Frederique van Baarle, buy (EQS Group)
|
09:11
|EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Frederique van Baarle, Kauf (EQS Group)
|
18.06.26