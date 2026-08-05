LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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05.08.2026 08:49:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für LEG Immobilien auf 82 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG (LEG Immobilien) von 90 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie notiere deutlich unter ihrem inneren Wert, sodass Rückkäufe eine gute Verwendung vorhandener Mittel wären, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Dienstag. Das Management bleibe aber "frustierenderweise" hartnäckig bei seinen Bilanz-Prioritäten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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05.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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