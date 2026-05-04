L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
04.05.2026 07:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) von 326 auf 323 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes resümierte am Freitag den Quartalsbericht der Franzosen. Er sieht den Konzern weiter "durch eine Zweijahreslinse", um Quartalsschwankungen zu glätten. Auf wirklich vergleichbarer Basis habe das Zweijahreswachstum in den vergangenen Quartalen bei etwa 4,5 Prozent gelegen. Damit liege man zwar mit an der Spitze der Konsumgüterbranche, erfülle aber nicht den Anspruch der aktuellen Aktienbewertung. Mit mehr Dynamik rechnet Hayes aber zunächst nicht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
|
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
