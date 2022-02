ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Meta auf 350 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Zahlen zum vierten Quartal von 420 auf 350 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar hätten die Umsätze der Facebook-Mutter die Markterwartungen leicht übertroffen, dennoch habe es einige große negative Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für das erste Quartal ausgegebenen Ziele seien aber zu schlagen. Investoren dürften unter anderem nach Beweisen suchen, dass Facebook den zunehmenden Gegenwind durch TikTok meistern könne./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 23:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 00:00 / ET