NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Nvidia auf 250 Dollar - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für NVIDIA von 300 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In unruhigen Zeiten bleibe die Nachfrage stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Übertroffene Erwartungen, steigende Schätzungen und höhere Ziele für das Geschäftsjahr 2028 passten nicht zur aktuell schlechten KI-Stimmung. Sie zeigten vielmehr deutlich, wie stark gefragt Nvidia-Produkte tatsächlich sind. Die Anleger sähen Nvidia aber aktuell mit gewisser Skepsis, bis es mehr Klarheit hinsichtlich der strategischen Ausrichtung nach dem Führungswechsel gebe./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 23:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 23:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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