Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
16.03.2026 11:42:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 41 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche vz) von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
11:42
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 41 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
10:04
|MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Aktienkurs von Porsche fällt auf Rekordniveau - DZ Bank skeptisch zu Aussichten (dpa-AFX)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
13.03.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Porsche auf 33 Euro - 'Verkaufen' (dpa-AFX)
|
13.03.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)