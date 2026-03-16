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Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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16.03.2026 11:42:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 41 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche vz) von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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