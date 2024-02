ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für RWE auf 36 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 45 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman senkte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Versorger Drax, Centrica, SSE und RWE. Die niedrigeren Energiepreise seien klar negativ. Einige Risiken erschienen aber schon eingepreist, während es auf der anderen Seite auch positive Kurstreiber gebe. Bei RWE verwies Farman auf den deutlichen Kursrückgang sei Jahresbeginn nach einer Gewinnwarnung Ende Januar. Derweil sei RWE unter anderem mit Blick auf die Bilanz am besten aufgestellt./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2024 / 14:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2024 / 19:00 / ET